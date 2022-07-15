Появились фото ракетного удара по Николаеву: что известно

По данным оперативных служб, в результате утреннего ракетного вражеского обстрела Николаева повреждены здания двух учебных заведений – это университет кораблестроения им. Адмирала Макарова и бывший педагогический — национальный университет им. В. Сухомлинского. Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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По его словам, на постсоветском пространстве осталось два заведения, где обучают кораблестроению – Николаевский и университет в Петербурге.

"Они заблокировали нам море, уничтожают порты, сейчас уничтожают единый кораблестроительный университет. Как бы они отреагировали, если бы по питерскому сейчас прилетело 5 ракет?", — подчеркнул Ким.



По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, на месте удара продолжаются работы. В результате удара частичное разрушение зданий, загорелись два автомобиля Ford и Niva. Пожар был ликвидирован. К работам по обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 27 спасателей. Также на места попадания прибыли коммунальщики и правоохранители.



Мэр Александр Сенкевич сообщил, что возле национального университета коммунальщики уже расчистили улицу от камней и разных обломков. Движение транспорта по улице возобновлено.

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.



Как писал портал "Комментарии", с утра 15 июля в Николаеве слышали 10 взрывов. Город был обстрелян ракетами, предварительно, с территории Херсонской области. Городской голова отметил, что в настоящее время известно о двух лицах, получивших ранения и подтвердив, что российские оккупанты попали в учебные заведения в Николаеве, предварительно, количество пострадавших возросло до четырех. Информация уточняется, обстрелы произошли около 7:50.

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