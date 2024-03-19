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Появилась реакция Украины на заявления Путина о "санитарной зоне"

Подоляк назвал слова Путина свидетельством того, что Россия не планирует останавливаться в своей агрессии против Украины

сегодня, 08:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идея президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" на территории Украины является явным признаком того, что Москва планирует эскалацию войны на соседней Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Reuters".

Появилась реакция Украины на заявления Путина о "санитарной зоне"

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Путин поднял вопрос о возможности создания "санитарной зоны" во время своей речи после победы на переизбрании в воскресенье. Кремль заявил, что этот шаг будет "единственным способом защитить Россию от нападений Украины".

"Это прямое явное заявление о том, что война будет только обостряться", — отреагировал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что все это является прямым свидетельством того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях с учетом абсолютных суверенных прав других стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступая в своем избирательном штабе российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий". Диктатор также заявил, что Россия может в какой-то момент создать "санитарную зону" на территориях Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолеть "средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, как Владимир Путин будет использовать рекордную победу на "выборах" в войне против Украины. Теперь затягивание войны практически неизбежно.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-putins-buffer-zone-comment-is-clear-sign-looming-escalation-2024-03-18/
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comments

Обсуждения

Володимир

сегодня, 08:27

Радник завгоспа це "реакція України"? Ви зовсім їб@нулись???


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