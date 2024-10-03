Появилась реакция США на казнь украинских военнопленных

В Госдепартаменте США отметили, что считают уместным расследование Украиной массовой казни россиянами украинских пленных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных — ред.). Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", – отметил Миллер.

В то же время в более широком контексте Мэтью Миллер отметил, что фактически с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва начала совершать ужасные действия, которые уже подтверждались множество раз. Эту тактику Россия продолжает и сегодня, усиливая эскалацию.

Напомним, российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области. В итоге это стало самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.

Эти действия грубо нарушают Женевские конвенции и квалифицируются как тяжкое международное преступление. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства.

В ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США, где представил План победы Украины. В частности, Соединенные Штаты считают, что он содержит продуктивные шаги.

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем целый ряд продуктивных шагов", — заявил представитель Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Украина не раскрывала детали этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.



