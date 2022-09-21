Появилась реакция Офиса президента на частичную мобилизацию в России

Оглашение частичной мобилизации в РФ на ее 210-й день войны против Украины показывает, как у Кремля "все идет по плану". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ПИК. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", — написал Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России родственники срочников уже в страхе: Кремль несколько месяцев подряд стягивает войска к украинской границе. При этом правозащитники обращают внимание на то, что нарушения российского законодательства нет, ведь парни накормлены и напоены, а то, что им приходится тяжело сужить — это реалии сегодняшнего времени.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят метания российской власти с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины и переносом путинского обращения к нации, в котором он в итоге объявил сегодня утром о частичной мобилизации? На что еще может пойти Кремль – и к чему это в итоге приведет? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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