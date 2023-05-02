В Кремле отреагировали на потери российской армии, обнародованные США

Белый дом заявил, что потери российской армии за пять месяцев на востоке Украины составляют 100 тыс., среди которых 20 тыс. убитых и 80 тыс. раненых. На такую информацию отреагировали в Кремле, отрицая данные американской разведки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, ссылаясь на разведданные американских спецслужб, указал, что Россия начала широкомасштабное наступление в конце декабря прошлого года. Однако российская атака потерпела крах, а за пять месяцев атак военные силы РФ потери в общей сложности более 100 тыс. военных, среди которых ликвидированных солдат 20 тыс., а раненых – 80 тыс.

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В Кремле журналисты спросили пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова о потерях, обнародованных в США.

"Взяты с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры. Они не имеют таких данных. И так к этому нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые вовремя обнародует Минобороны России", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. .

Напомним, что последний раз потери российской армии сообщали в сентябре 2022 года. Тогда в Минобороны РФ заявили о потерях, составляющих около 6 тыс. человек. Согласно статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 мая потери российских сил составляют более 191 тыс. единиц личного состава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о западном оружии. Песков обвинил Германию в том, что их оружие бьет по территории Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута. По словам Череватого, это больше, чем некоторые армии ЕС.