Появилась первая реакция Румынии на российский беспилотник, который мог упасть на их территории

Министерство обороны Румынии прокомментировало возможность падения российского беспилотника на территории их страны и заявили о поиске деталей от российского дрона. Об этом сообщает портал "Комментарии. Одесса".



Обломки российского дрона. Фото из открытых источников

В ночь на 24 июля Россия совершила массированную атаку беспилотниками южных территорий Украины, в том числе дроны фиксировались в Одесской области. По информации мониторинговых каналов и румынских СМИ, один из российских беспилотников мог упасть на территории Румынии – страны НАТО.

На эту информацию отреагировали в Минобороны Румынии и объявили о начале поиска возможных обломков российских дронов на территории страны.

"Министерство национальной обороны распорядилось о проведении расследований на местах, близ Плаура, для поиска возможных предметов, упавших на национальную территорию, поиски будут продолжаться в течение дня", — говорится в заявлении оборонного министерства Румынии.

Кроме того, Минобороны Румынии сообщили, что из-за российской атаки украинских территорий усилили мониторинг и наблюдение за собственным воздушным пространством, а также подняли в воздух два истребителя F-16.

Напомним, что Россия 24 июля нанесла удар по Измаильскому району Одесщины. Дроны попали в припортовую инфраструктуру и многоквартирный жилой дом. Из-за российской атаки два человека были госпитализированы. ВСУ сообщили, что всего Россия применила 23 ударных дрона, из которых Силы обороны уничтожили 17, большинство на территории Одесской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за российских дронов страна НАТО использовала воздушную тревогу для оповещения населения об опасности.

Также "Комментарии" писали о том, что Румыния не хочет передать Украине установку ЗРК Patriot, потому что хочет иметь средства для защиты своего воздушного пространства.