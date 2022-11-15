Появилась официальная реакция Кремля на решение ООН о выплате компенсаций Украине

Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного полномасштабной агрессией. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были абсолютно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Категорически против этого", — заявил Песков.

Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно", для недопущения изъятия замороженных российских активов.

"На фоне абсолютного пренебрежения в последние полгода всеми основами и правилами частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", — сказал Песков.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

14 стран вместе с Россией проголосовали против резолюции, среди них Китай и Сербия.

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