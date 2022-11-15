Появилась официальная реакция Кремля на решение ООН о выплате компенсаций Украине

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Кравцев Сергей
Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного полномасштабной агрессией. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".
Путин и Песков. Фото: из открытых источников
Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно", для недопущения изъятия замороженных российских активов.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.
14 стран вместе с Россией проголосовали против резолюции, среди них Китай и Сербия.
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