Повторный прорыв на Киев: в Британии озвучили настораживающий прогноз в войне

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Кравцев Сергей
Наивно утверждать, что вот-вот российское наступление ослабнет и враг остановится. На самом деле Россия готовится к новым атакам, используя резервы и бронетехнику, чтобы совершить прорыв и быстро продвинуться в столицу. Целью России является прорыв в Киев, используя свою бронетехнику. Российский диктатор Путин не отказался от этой идеи и выжидает подходящий момент. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью программе "Студия Запад" сделал полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Полковник британской армии в отставке считает, что основная задача состоит в том, чтобы предотвратить прорыв врага и не дать ему возможности быстро продвинуться через наши позиции на бронетехнике. Россия будет пытаться атаковать там, где, по их мнению, наши силы менее подготовлены. Надеемся, что Белоруссия уже не будет участвовать в войне на стороне России. Белорусы, вероятно, понимают, что им выгоднее быть на стороне Запада, а не в России, и хотя у них были шансы поддержать Россию, они этого не сделали. Поэтому маловероятно, что они нападут через белорусскую границу, хотя могут найти другие направления атак.
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