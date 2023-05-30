Повреждены дома, офисы, авто − фото последствий атаки беспилотников на Киевщине

Полиция Киевской области получила более 50 сообщений о повреждении жилья, офисов, магазинов и автомобилей во время ночной атаки россиян, 4 человека получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Удар беспилотников по Киевской области. Фото: https://t.me/andrii_nebytov/1367

"Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений", – написал Андрей Небытов.

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Он также выложил фото повреждений в результате атаки.

По словам Небитова, полиция фиксирует все преступления армии России, чтобы виновные понесли за это ответственность.

Отметим, ночью 30 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны. Россияне атаковали страну "Шахедами".

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