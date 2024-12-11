Повлияло ли снижение призывного возраста на мобилизацию: неожиданные подробности из ВР

Западные партнеры Украины, в большей степени из США, говорят о том, что Украине следует снизить мобилизационный возраст и придется принимать сложные решения, в том числе касающиеся мобилизации. Впрочем, как отметил в интервью Радио НВ нардеп Сергей Рахманин, на самом деле, Украина принимает сложные непопулярные решения с февраля 2022 года.

Мобилизация в Украине

По его словам, даже введение правового режима военного положения и всеобщей мобилизации — это тоже сложные непопулярные решения. Любая воюющая страна, если она хочет как минимум не проиграть, а желательно — победить, вынуждена идти на непопулярные сложные решения, подчеркнул политик.

"Есть ли необходимость в ВСУ в повышении темпов мобилизации? Понятно, что есть. По-моему, никто не скрывает этого обстоятельства. Есть ли необходимость привлекать военнослужащих младших, которые могли бы выполнять сложные задачи, например, в штурмовых подразделениях, пехотных, где самые сложные задачи и больше потерь? Безусловно, есть", – говорит нардеп.

Впрочем, по его словам, после принятия закона о мобилизации и снижении призывного возраста средний возраст военнослужащего не снизился.

"Несмотря на то, что формально был уменьшен призывной возраст, средний возраст военнослужащих существенно не уменьшился. Молодых людей в ВСУ не стало больше", – подчеркнул Рахманин.

Более того, он убежден, если, например, по каким-то причинам придется снизить призывной возраст до 22 или 23 лет, то средний возраст военнослужащего не снизится.

Кстати, на этот факт обращали внимание и военнослужащие. Они говорили о том, что, несмотря на снижение мобилизационного возраста до 25 лет, на фронте и дальше воюют мужчины в возрасте 40+ .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине официально старейшая армия в мире.



