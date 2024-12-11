Повлияло ли снижение призывного возраста на мобилизацию: неожиданные подробности из ВР

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Западные партнеры Украины, в большей степени из США, говорят о том, что Украине следует снизить мобилизационный возраст и придется принимать сложные решения, в том числе касающиеся мобилизации. Впрочем, как отметил в интервью Радио НВ нардеп Сергей Рахманин, на самом деле, Украина принимает сложные непопулярные решения с февраля 2022 года.
Мобилизация в Украине
По его словам, даже введение правового режима военного положения и всеобщей мобилизации — это тоже сложные непопулярные решения. Любая воюющая страна, если она хочет как минимум не проиграть, а желательно — победить, вынуждена идти на непопулярные сложные решения, подчеркнул политик.
Впрочем, по его словам, после принятия закона о мобилизации и снижении призывного возраста средний возраст военнослужащего не снизился.
Более того, он убежден, если, например, по каким-то причинам придется снизить призывной возраст до 22 или 23 лет, то средний возраст военнослужащего не снизится.
Кстати, на этот факт обращали внимание и военнослужащие. Они говорили о том, что, несмотря на снижение мобилизационного возраста до 25 лет, на фронте и дальше воюют мужчины в возрасте 40+ .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине официально старейшая армия в мире.
Новости