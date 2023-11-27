Повлияет ли погода на атаки российских беспилотников по Украине: объяснение ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что погода может влиять на запуски российских беспилотников, в то время как на ракеты непогода практически не влияет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.



Как погода влияет на российские беспилотники. Фото из открытых источников

Юрий Игнат рассказал, что сильные ветры и морозная погода влияют на способность России запускать и контролировать беспилотники.

"Если сильный ветер, то это может просто сдувать беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А дроны — это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому погода влияет", — сказал Игнат и добавил, что непогода может привести к оледенению корпуса дронов, что усложнит их полет.

Вместе с тем ненастье также влияет и на возможность уничтожать российские воздушные угрозы. Представитель Воздушных сил объясняет, что ЗРК могут сбивать российские беспилотники и ракеты, однако на мобильные огневые группы погода влияет больше.

"Для мобильных огневых групп плохая видимость очень негативный фактор эффективности их работы", — сказал Юрий Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за шторма исчез ушедший под воду аэродром. Кроме того, в России большие волны уничтожили железнодорожное покрытие в нескольких прибрежных районах и затопили первые этажи в Сочи. Непогода наносит ущерб и в аннексированном Крыму, где объявлено о смерти одного человека из-за погоды, а также указано, что тропические животные погибли в океанариуме, в который попала холодная вода.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Россия насобирала ракет за восемь месяцев.