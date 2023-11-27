Повлияет ли погода на атаки российских беспилотников по Украине: объяснение ВСУ

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Slava Kot
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что погода может влиять на запуски российских беспилотников, в то время как на ракеты непогода практически не влияет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.
Как погода влияет на российские беспилотники. Фото из открытых источников
Юрий Игнат рассказал, что сильные ветры и морозная погода влияют на способность России запускать и контролировать беспилотники.
Вместе с тем ненастье также влияет и на возможность уничтожать российские воздушные угрозы. Представитель Воздушных сил объясняет, что ЗРК могут сбивать российские беспилотники и ракеты, однако на мобильные огневые группы погода влияет больше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за шторма исчез ушедший под воду аэродром. Кроме того, в России большие волны уничтожили железнодорожное покрытие в нескольких прибрежных районах и затопили первые этажи в Сочи. Непогода наносит ущерб и в аннексированном Крыму, где объявлено о смерти одного человека из-за погоды, а также указано, что тропические животные погибли в океанариуме, в который попала холодная вода.
Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Россия насобирала ракет за восемь месяцев.
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