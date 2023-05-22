Повлияет ли какая-то болезнь Лукашенка на течение войны в Украине, - мнение общественности

Ответы на эти вопросы искали среди украинцев журналисты "Пульса Недели", пишут "Комментарии".



Лукашенко. Фото из открытых источников

Слухи о том, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко заболел, гуляют СМИ уже более двух недель. Учитывая известные и неизвестные источники, существует несколько версий, чем может быть болен "картофельный король": это и проблемы с эндокринной системой, сердцем, или вероятный вирусный недуг, давший осложнение. Так или иначе, Лукашенко стал меньше появляться на публике, а последний раз его заметили в массах 15 мая.

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Как убежден экс-работник СБУ Иван Ступак, комментируя 5-дневное отсутствие президента Беларуси, в случае смерти Лукашенка – КГБ Беларуси будет не по силам удержать оккупационный властный режим в стране. Это спровоцирует массовые протесты. В то же время, некоторые политологи утверждают, что режим правления без Лукашенка перейдет в руки — главы верхней палаты парламента Натальи Кочановой.

Украинцы же высказывают собственную позицию по поводу того, как отсутствие или смерть Лукашенка повлияет на ситуацию в нашем государстве.

На вопрос "должна ли Украина помочь белорусам избавиться от оккупационных властей Лукашенка военным путем", опрошенные в мае 2023 года ответили: однозначно да – 13,8%; скорее да – 15,3%; скорее нет – 29,6%; точно нет – 28,6%; затруднились ответить – 12,6%.

А вот относительно того, как граждане Украины оценивают вероятность нападения белорусской армии на территорию украинского государства, респонденты, опрошенные в мае текущего года, ответили:

Это точно произойдет, считают – 1,7%;

Это скорее произойдет, думают – 5,7%;

Этого скорее не произойдет, убеждены – 57,0%;

Это точно не произойдет, отмечают – 26,2%;

Затруднились ответить – 9,4%.

Как писали ранее "Комментарии", — Самопровозглашенный президент Беларуси стал все реже появляться в массах, а СМИ "кипят" информацией о его вероятном заболевании. В то же время, недавно "картофельного короля" все же заметили, хилого на людях. Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что у Лукашенка сильная вирусная инфекция.