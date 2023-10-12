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Повестки в Украине будут вручать по-новому

Повестки теперь будут вручать не только представители ТЦК и СП

сегодня, 19:51
Автор:
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Константин Куликов
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Раздавать повестки в Украине теперь будут на работе, рассказал представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин. Об этом сообщают "Комментарии".

Повестки в Украине будут вручать по-новому

Повестки будут вручать гражданские

По словам Истомина, руководители предприятий и учреждений обязаны будут вести учет военнообязанных, а ТЦК в свою очередь выдавать распоряжение оповещать военнообязанных сотрудников.


"Другими словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы", — пояснил он в интервью изданию "Телеграф".

В первый раз руководителя предприятия могут оштрафовать суммой в размере от 3400 до 5100 гривен, второй раз размер финансового наказания превысит 5100 гривен.

Согласно сообщениям СМИ, в Украине происходят многочисленные эксцессы с участием сотрудников ТЦК и СП, которые при вручении повесток применяют силу к военнообязанным — избивают, силой запихивают в микроавтобус, затаскивают в здание военкомата, где силой заставляют проходить военно-врачебную комиссию. По словам экспертов, эти факты могут свидетельствовать о том, что Украина могла исчерпать значительную часть своего мобилизационного резерва — на фронт уже ушли добровольцы-патриоты, а также относительно здоровые военнообязанные. В данный момент государство ищет возможности пополнения мобрезерва. На это направлены объявленная массовая проверка работы ВЛК, мониторинг решений о признании мобилизованных "ограниченно годными", а также постановка на воинский учет определенных категорий женщин.

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Обсуждения

Іван Сірко

сегодня, 19:13

тварюки ви всі зі своєми повістками! всю верховну раду всих суддів, депутатів, мвс, прокурорів, всих хасидів на передову! не чіпайте простий народ не чіпайте простийнарод, бо народ начне самосуди!!!


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