В нашей стране представители бюрократии встают на пути победы – военные ВСУ имеют план на зимнюю кампанию, однако здесь есть сомнения. По причине глупых задержек при оформлении документов, украинскую армию уже "подвели" на территории Запорожской области.

ВСУ разочарованы Запорожьем (фото из открытых источников)

По причине неулаженности в действиях, беспокойство, кое-где вырывающееся из украинских властных кабинетов относительно войны, постепенно пробивается и на фронт. О главных проблемных моментах информирует AP .

Более подробно о случае на линии фронта в Запорожской области рассказал украинский военный Константин Денисов. Ведь не зря военные называют текущую войну с Россией "столкновением дронов". Дроны очень нужны во время многих боевых операций, цель которых — увольнение Украины, подтверждает боец.

Однако Украина готовить операторов дронов "не торопится". Он рассказывает о своем личном опыте: чтобы оформить необходимые документы от нескольких государственных организаций нужно ждать 7 месяцев 75 военнослужащим, они бы за этот срок потратили на ликвидацию захватчиков.

"Мы потеряли время впустую", — утверждает Константин.

Беспокойство военного разделяют и представители командования воинских частей. Они тоже жалуются на срыв во время выполнения боевых задач, помешал "дефицит" личного состава и задержка во время ремонта дронов.

Но глава Минобороны Украины Рустем Умеров дает уверения, что у государства достаточно солдат и оружия, чтобы начать новый этап боевых действий. "Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем за ним следовать", — сказал Умеров во время декабрьского интервью представителям издания.

В Вооруженных силах Украины тоже подтвердили, что у них есть "план" на эту зиму. Как утверждает командир одной из ОМБр под Бахмутом "Паркер", теперь главное – не терять армию. Главная цель – сохранение жизни украинских военных.

"Мы должны быть четкими... Этой зимой невозможно уволить Донецк или Бахмут, потому что их (оккупантов — ред) слишком много", — рассказал военный.

По словам некоторых аналитиков, Украина, может, даже уступит России уже "освобождения" территорий. При этом ВСУ заставят РФ платить за украинскую землю непомерно высокую цену. Об этом говорит старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.

"Если Россия продолжит наступать, самый вероятный результат — она получит незначительные территориальные достижения, но понесет при этом огромные потери", — отметил международный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странского генерала рассказал о тревожной ситуации на фронте, которую назвал очень большой проблемой