Потери россиян резко возросли: названо направление, где зафиксировано продвижение ВСУ

На Таврическом направлении украинским войскам удалось продвинуться севернее Копаней и Новопрокоповки. На этом направлении потери противника стремительно возросли. Также ВСУ превратили в металлолом реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Он уточнил, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии на Таврическом направлении выполнили 1 тыс. 265 огневых задач. В результате удалось ликвидировать 338 российских оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 52 единицы военной техники противника. В частности, семь танков, семь боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, противотанковый ракетный комплекс, три беспилотника, единиц автомобильной техники и две — специальной. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект россиян.

Отметим, за сутки украинские военные отправили в ад еще 610 российских террористов. Также уничтожено 23 танка, 20 бронированных машин, 22 единицы артиллерии и тому подобное.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 281,7 тысяч своих военных и более 39,3 тысячи единиц разнообразной техники и вооружения.

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