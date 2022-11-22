Потери России в войне против Украины зашкаливают: рискнет ли Путин пойти на всеобщую мобилизацию

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что вопрос о привлечении дополнительных российских солдат для участия в боевых действиях в Украине в рамках второго раунда мобилизации не обсуждался. Между тем, всё больше данных, что мобилизация продолжается и, вполне возможно, будет усилена на фоне колоссальных потерь россиян в войне против Украины. Решится ли Кремль на более массовую отправку "пушечного мяса" на фронт? Есть ли вероятность роста протестных настроений внутри РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

То, что мобилизованных бросят в Украину – нет сомнений

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает следующим образом:

"Верить таким людям, как Песков (впрочем, как всем представителям российской власти), не приходится. Очень много раз они откровенно врали. И о том, что русских вояк нет в Украине. И о том, что РФ никогда не нападет на Украину. И о том, что в России никогда не будет мобилизации. И так далее. Прежде всего, похоже, это делалось с целью ввести в заблуждение мировую общественность, российскую общественность. Чтобы не было протестных настроений внутри и соответствующей подготовки – вовне".

Между тем, продолжает эксперт, мобилизация в РФ продолжается. И, согласно данным разведки, а также тому, что иногда просачивается в российские соцсети и медиа, мобилизировано гораздо больше заявленных 300 тысяч.

"Понятно, что, если этих людей призвали, они рано или поздно станут участвовать в боевых действиях в Украине. Будет ли это увеличение численности войск агрессора или просто ротация тех частей и подразделений, которые находятся на временно оккупированных территориях, сказать пока сложно. Но, что мобилизованных бросят в Украину – нет сомнений", – считает Влад Волошин.

А вот касательно роста протестных настроений в РФ – сомнения есть. Те очаги, что иногда вспыхивают, носят локальный, а не массовый характер, поясняет полковник.

"На фоне вранья о том, что мобилизации больше не будет, российская власть продолжает пополнять войска всевозможными путями. Привлекая заключенных, усиливая агитацию и давление с целью заключения контракта, – рассказывает эксперт. – Ну, а набирать новое "пушечное мясо" приходится, потому что в Украине дела у агрессора идут плохо. Разве что на Донбассе, куда брошены огромные силы, оккупанты имеют некоторые успехи. На всей другой территории мы то и дело видим "жесты доброй воли" в виде отхода (зачастую – панического бегства) россиян. Сперва от Киева, потом со всех северных регионов, затем с острова Змеиный, с Харьковщины, с части южных территорий, с Херсона. И это, конечно, заслуга ВСУ в целом и украинского командования – в частности. Именно наши действия вынуждают противника отступать".

На открытую мобилизацию Кремль больше не решится

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что для призыва сотен тысяч человек, не говоря уж о миллионах (а ходят слухи, что в РФ хотят "осчастливить" повестками два миллиона человек) нужен огромный ресурс. Ведь призванных нужно одеть-обуть, кормить, вооружить, разместить где-то и так далее.

"А мы видим, что даже нынешних мобилизованных россиян (около 300 тысяч) не могут толком экипировать и обучить, – отмечает эксперт. – Всё происходящее может привести к серьезным социальным последствиям внутри России. Количество видео, на которых показано неудовольствие самих мобилизованных, их родственников, растет день ото дня. Вряд ли Путин не понимает того, что протестные настроения нарастают. А потому, скорее всего, на открытую мобилизацию Кремль больше не решится".

При этом, продолжает Валерий Клочок, Путину необходимо новое "пушечное мясо". И, пусть даже с риском для себя, режим продолжить забрасывать на фронт очередные его порции.

"В случае новой, вероятно, скрытой мобилизации, призванным, скорее всего, не будут выдавать необходимого вооружения, не будут проводить с ними нужной подготовки. Даже с одеждой возникнут сложности, особенно учитывая, что впереди – зимний период, предусматривающий особый вид обмундирования, обогрев. Уже ходят слухи, что "чмобики" (от "частичная мобилизация") болеют из-за ненадлежащих условий. И что их толком не лечат, особенно тех, кто пребывает на территории Украины, – рассказывает эксперт. – С высокой долей вероятности можно предположить, что мобилизованные будут дожидаться, пока кого-то из их сотоварищей убьют, чтобы получить их автомат. А ведь необходимо еще выплачивать жалование, компенсации родственникам после гибели вояк. И это на фоне того, что в РФ серьезные проблемы с деньгами. Они активно занимают, где только могут. Минобороны Великобритании на днях опубликовало информацию, что лишь за один день российская власть через гособлигации заняла более 13 млрд долларов".

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