Потери РФ за два года войны: оценка Запада

За два года полномасштабной войны потери армии РФ превышают численность личного состава, вторгшегося в Украину в первые дни нападения, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Россия понесла колоссальные потери. Фото из открытых источников

По информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих.

В разведке Британии отметили, что до полномасштабного вторжения в Украину россияне развернули около 130 батальонных тактических групп, в состав которых входило около 1,3 тыс. танков, более 5 тыс. БМП и БТР и по меньшей мере 100 тыс. человек личного состава.

Вместе с тем западные аналитики подчеркивают, что мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.