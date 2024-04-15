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Поступило предложение пригласить на саммит мира в Швейцарию российских повстанцев

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что на саммит мира в Швейцарию можно было бы пригласить российских повстанцев. По его мнению, они вместе с представителями ВСУ добавили бы саммиту конкретики

сегодня, 20:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Илья Пономарев считает, что российские силы вооружённого сопротивления могли бы быть представлены на саммите мира в Швейцарии.

Поступило предложение пригласить на саммит мира в Швейцарию российских повстанцев

РДК

По его мнению, чтобы добиться победы в войне в Украине необходимо конкретизировать план действий, как заставить Кремль сделать те шаги, которые предполагает формула мира президента Владимира Зеленского.

Именно поэтому, считает Пономарев, присутствие представителей российских вооруженных подразделений, сражающихся против диктаторского путинского режима вместе с ВСУ, точно добавили бы конкретики при построении данного плана на саммите.

"На сегодня они единственный инструмент, который уже знает слабые точки врага на его территории и имеет право там действовать",
— подчеркнул Пономарев.

По его мнению, общий консенсус и распределение ролей поможет создать продуктивную стратегию для единой цели.

При этом сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что "Российский добровольческий корпус" добавлен в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ. РосСМИ отмечают, что националистическая организация стала 50-й в этом списке.

Решение о признании РДК террористической организацией вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине июня в Швейцарии пройдет саммит мира, на котором лидеры государств планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Также они хотят выработать рамки, как принудить страну-агрессора Россию к тому, что она прекратила кровавую захватническую войну в Украине.

При этом известно, что Россию на саммит мира не позвали. Хотя в РФ заявили, что они и так туда не поехали бы. И это при том, что Китай всячески лоббировал участие страны-агрессора в этом мероприятии.




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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid04QFGY1BvbijP96JZ8EuHvjmr2EEsH4nD4QF27b53QJ5M5MXV3BifujVPvzuMx7Kzl
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