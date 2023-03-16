Посттравматическое отцовство и материнство военных: Стартовал проект Елены Пинчук «Открытый диалог»

Бесплатное посттравматическое отцовство и материнство для военнослужащих могут ввести в Украине в течение 2023 года и на первом этапе охватить тысячи защитников и защитниц. Этой теме было посвящено первое мероприятие в рамках нового проекта Фонда Елены Пинчук "Открытый диалог".



Встреча во время проекта Елены Пинчук "Открытый диалог"

В обсуждении инициативы приняли участие военнослужащие, народные депутаты, врачи репродуктологи, представители государственных медицинских учреждений.

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Полномасштабная война усугубила перманентный демографический кризис в Украине. По разным оценкам, уровень рождаемости за последнее десятилетие снизился от примерно 500 тыс. детей до 195 тысяч в 2022 году. В секторе обороны, по данным Минобороны, задействовано более 1 миллиона мужчин и женщин преимущественно молодого возраста. Из-за травм, ранений, постоянного стресса они теряют здоровье, в том числе и репродуктивное. Это также вынужденная эмиграция женщин и детей может привести к критическому падению рождаемости.

Для сохранения генофонда и расширения государственных социальных гарантий для военнослужащих в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8011. Он позволит защитникам и защитницам за счет государства замораживать и сохранять свои репродуктивные клетки, чтобы в случае ранения стать биологическими родителями и матерями.

По мнению участников дискуссии, законопроект востребован и актуален, но нуждается в доработке. В частности, он должен урегулировать юридические вопросы по наследованию или утилизации репродуктивных клеток в случае гибели военнослужащего, вывоза биологических материалов за границу, а также решить проблему с криобанками. Сейчас в Украине только три частных криобанка и ни одного государственного.

"Этот закон необходим для сохранения генофонда нации, для наших военных и героев. К сожалению, он не совершенен. Я бы предложил авторскому коллективу, даже не снимая его с повестки дня, до первого чтения внести изменения, чтобы не было или манипуляций, или злоупотреблений, или чтобы он не работал только на бумаге. Он актуален, его нужно принимать, точка", — подчеркнул председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам заместителя Комитета Оксаны Дмитриевой, соответствующие правки уже разрабатываются, а сам законопроект может быть вынесен на голосование до лета 2023 года. По предварительной оценке, на первом этапе им может воспользоваться несколько тысяч защитников и защитниц.

Присутствовавшие военнослужащие поддержали инициативу, призвали законодателей ускорить эту работу и усилить коммуникацию, чтобы как можно больше защитников знали о такой возможности.

Фонд Елены Пинчук основал проект "Открытый диалог" как постоянно действующую платформу, где представители общественного сектора, экспертной среды и власти будут искать решения социальных проблем, наиболее беспокоящих общество. Экспертные дискуссии по разным темам планируют проводить ежемесячно.

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