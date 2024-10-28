Постоянные отступления и надежды на чудо, которое не наступит: откровенная правда о ситуации на фронте

Вчера россияне окончательно установили контроль над Селидовым, отметил политический аналитик Роман Пономаренко. По его словам, под угрозой оцепления украинские военные отступили, не навязывая противнику уличные бои.

Селидово

"Что бросается в глаза, город почти цел. До этого все мало-мальски значимые города враг захватывал уже полностью разрушенными. Очевидные выводы неутешительны", — добавил эксперт.

Во-первых, по его словам, новая российская тактика захвата городов демонстрирует свою эффективность. Во-вторых, добавляет Пономаренко, у ВСУ не хватает резервов, чтобы защищать то, что от них требуется, и воевать так, как им хочется.

Как говорит эксперт, российские войска сохраняют инициативу на фронте. Перехватить ее и навязать им свой сценарий действий, ВСУ не могут, потому что у них нет сил. Поэтому противник диктует нашим военным условия ведения боевых действий, а не наоборот, добавил он.

"Чтобы переломить эту горькую тенденцию, нужны комплексные решения, от организации и управления до обеспечения и военной подготовки войск. Если этих решений в скорой перспективе не будет, то все и дальше будет идти по сценарию "Вермахт в 1944 году" – постоянные и бесперспективные отступления с боями в надежде на какое-нибудь чудо, которое никогда не наступит", — подчеркнул Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики находятся в центре Селидового и судьба этого города уже решена. В частности, об этом заявил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его информации, враг закрепляется в Вишневом. Как считает Мельник, Силы обороны снова будут откатываться на новые рубежи.



