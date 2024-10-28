Постоянные отступления и надежды на чудо, которое не наступит: откровенная правда о ситуации на фронте

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Ткачик Олеся
Вчера россияне окончательно установили контроль над Селидовым, отметил политический аналитик Роман Пономаренко. По его словам, под угрозой оцепления украинские военные отступили, не навязывая противнику уличные бои.
Селидово
Во-первых, по его словам, новая российская тактика захвата городов демонстрирует свою эффективность. Во-вторых, добавляет Пономаренко, у ВСУ не хватает резервов, чтобы защищать то, что от них требуется, и воевать так, как им хочется.
Как говорит эксперт, российские войска сохраняют инициативу на фронте. Перехватить ее и навязать им свой сценарий действий, ВСУ не могут, потому что у них нет сил. Поэтому противник диктует нашим военным условия ведения боевых действий, а не наоборот, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики находятся в центре Селидового и судьба этого города уже решена. В частности, об этом заявил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его информации, враг закрепляется в Вишневом. Как считает Мельник, Силы обороны снова будут откатываться на новые рубежи.
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