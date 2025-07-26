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Поставки, обещанные Трампом: какое важное оружие получила Украина

The Washington Post пишет о том, что Германия передала Украине три системы Patriot

26 июля 2025, 17:43
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Кравцев Сергей

Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Поставки, обещанные Трампом: какое важное оружие получила Украина

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме. На встрече союзников Украины в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус, не раскрывая детали, заявил, что Берлин "будет способствовать предоставлению" пяти систем Patriot. И собеседники журналистов сообщили, что три системы уже переданы, а по отправке еще одной Германия сейчас находится в постоянном контакте с США.

Остальные батареи Patriot могут быть получены из-за пределов НАТО, отмечает The Washington Post. Так, Министерство обороны Швейцарии заявляет, что пять комплексов Patriot, которые страна заказала у американского производителя, США перенаправят именно Украине, а швейцарцы получат заказанные комплексы позже.

Авторы публикации подчеркивают, что кроме систем ПВО, Украина получит по этой схеме мощные радары и системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики беспилотников и артиллерию. Об этом изданию сообщили двое чиновников, знакомых с планами поставок.

Сообщается, что министры обороны европейских стран на этой неделе провели виртуальную встречу с министром обороны США Питом Хегсетом и главнокомандующим войск НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, чтобы обсудить все детали.

Кроме того, продолжается обсуждения вопроса о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Германия уже заявила, что пока ставит на паузу решение вопроса о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. При этом дипломаты НАТО не исключают возможности, что свои ракеты предоставят США, хотя Трамп уже заявил, что он "не стремится этого сделать".

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/26/europe-ukraine-us-weapons-deal/
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