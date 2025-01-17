Посол Южной Кореи в ООН удивил заявлением: почему для солдат КНДР стало шоком появление в РФ

Военные Северной Кореи якобы не знали, что отправляются в Россию для того, чтобы воевать против Украины. Они думали, что попадут на военные учения и не будут участвовать в реальных боях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук.

Посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук. Фото из открытых источников

Дипломат заявил, что северокорейские солдаты не знали, что их отправили для войны против Украины, зато им говорили, что они участвуют в учениях по имитации боевых действий. Он считает, что захваченные в плен Украиной двое северокорейских солдат не знали, что их направили для войны против Украины.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", — отметил Джун-кук.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Американские эксперты отмечают, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.



