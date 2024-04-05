Посол Украины в Германии попал в скандал: что произошло

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Черновалова Кристина
Посла Украины в Германии обвинили в запугивании
"Даже российское посольство их репостит — настолько там искажены реальность и правда о российской войне", — написал он.
В своем обращении посол сравнил немецкую газету с "Московским радио", пропагандистской радиостанцией Советского Союза, подчеркнув серьезность обвинений в адрес журналистских стандартов Berliner Zeitung.
В ответ на это издание опубликовало заявление, в котором отвергло претензии Макеева как необоснованные и направленные лично против редакторов и авторов, интерпретировав их как попытку запугивания и нарушение свободы прессы.
Конфликт обострился после того, как Berliner Zeitung предположила, что критика посла может быть мотивирована его сотрудничеством с конкурирующей газетой Tagesspiegel. Макеев, комментируя ситуацию для издания BILD, подчеркнул, что его критика была основана на фактах и направлена на манипулятивные репортажи Berliner Zeitung.
"На мою основанную на фактах критику манипулятивных репортажей, Berliner Zeitung изобразила себя жертвой и исказила мою критику, превратив это в атаку на свободу прессы". Дипломат добавил, что уважает и ценит свободу прессы, а также настоящую культуру дебатов и свободу выражения мнений, но не подмену понятий для отвлечения внимания. "Ни на один пункт моей критики не был дан объективный ответ. А абсурд о том, что посол якобы защищает украинские интересы не по должности, а ради конкурирующей газеты — это чистая клевета"", — констатировал Макеев.
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