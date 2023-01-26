Посол США в Украине отреагировала на российские ракетные удары

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила волну нападений, вызванных Российской Федерацией 26 января по территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской чиновницы.

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото из открытых источников

Россия утром 26 января начала очередную массовую ракетную атаку по Украине с использованием ракет и иранских дронов-камикадзе. Аналитики отмечают, что так Россия реагирует и пытается запугать украинский народ через решение союзников предоставить танки для борьбы против российской агрессии. На такие действия отреагировала посла США в Украине Бриджит Бринк, осудившая такие действия Российской Федерации и назвавшая это стратегическим провалом президента Путина.

"Еще одна жестокая атака, тот же стратегический провал. Волны российских беспилотников и ракет не могут остановить ни героических защитников Украины, ни ее храбрый народ, ни нашу решительную единую поддержку", — заявила Бриджит Бринк.

Известно, что в результате ракетных ударов по столице Украины два человека получили ранения, а один человек погиб. Кроме Киева противовоздушная оборона работала в Одессе, Виннице, Харькове, Житомире и других городах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова Владимира Зеленского о том, когда могут состояться мирные переговоры между Украиной и Россией. Украинский лидер указал на условия, после которых переговорный процесс может начаться.

Также "Комментарии" писали о депутате Бундестага Маркусе Фабере, который объяснил, почему Германия так долго медлила отправить свои танки Leopard 2 в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!