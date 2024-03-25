Посол США в Британии назвала сценарий, если Россия выиграет войну в Украине

Посол США в Великобритании Джейн Хартли предупреждает, что Россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Амбиции у путинского режима намного больше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Посол США в Великобритании Джейн Хартли. Фото из открытых источников

В то же время посол "оптимистично настроена" в отношении того, что США выделят больше средств для Украины, но "любой, кто думает, что Россия может остановиться после этого, я думаю, ошибается".

"Я была послом [во Франции и Монако] в 2014 году и видела, что произошло в Крыму. Я не знаю, почему кто-то может сказать: "О, это все для России". Демократия, я думаю, поставлена на карту. Поэтому мы должны поддержать Украину", — подчеркнула она.

Хартли добавила, что "это трудные дни", после того как ее спросили, не ощущает ли она атмосферу, "почти сравнимую" с той, что в последний раз наблюдалась перед Второй мировой войной.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина оставалась сильной демократией, и чтобы Россия проиграла эту войну", — заявила посол.

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