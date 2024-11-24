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Посол рассказал, из-за чего на самом деле Путин не смог захватить Одессу и Николаев

Посол в Турции заявил, что закрытие проливов помешало России захватить два крупных украинских города

сегодня, 11:08
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Кравцев Сергей

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала широкомасштабного вторжения России в Украину помешало агрессору использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Посол рассказал, из-за чего на самом деле Путин не смог захватить Одессу и Николаев

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны быть оккупированы в результате операций по морю", — отметил Боднар.

Дипломат также напомнил, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины. Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не разрешала заезд украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов. Сейчас идет транспортный безвиз. Без лицензий и разрешений украинские компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы, проинформировал Боднар.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить на саммите G20 в Бразилии свое предложение по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами турецкого лидера.

Согласно информации агентства, Эрдоган предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Кроме того, инициатива турецкого президента включает создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международного контингента в качестве гарантии безопасности. Взамен Анкара готова обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эрдоган хочет поддержать инициативу Путина: какой скандальный закон может принять Турция.




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