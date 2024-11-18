Эрдоган снова включается в игру: анонсирован мирный план по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить на саммите G20 в Бразилии свое предложение по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Согласно информации агентства, Эрдоган предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Кроме того, инициатива турецкого президента включает создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международного контингента в качестве гарантии безопасности. Взамен Анкара готова обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу.

Турецкие власти считают данный подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что украинской стороне будет непросто принять такое предложение.

Как отмечает Bloomberg, чиновники в Анкаре хотели бы поставить на паузу обсуждение территориальных вопросов на долгосрочную перспективу и сосредоточиться на достижении устойчивого прекращения огня.

По данным агентства, Реджеп Эрдоган рассчитывает убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле.

Bloomberg подчеркивает, что план Эрдогана может найти поддержку у некоторых союзников Киева, опасающихся, что членство Украины в НАТО способно втянуть их в прямой конфликт с Россией.

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