Последствия удара РФ по энергетике: в каких регионах все еще сложная ситуация

В результате массированной атаки страны-агрессора в ночь на 22 марта все еще отключены потребители в Харькове и Хмельницкой области, действуют графики отключений в Одесской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укрэнерго.

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской области. Специалисты работают над поэтапным возобновлением подключения по резервной схеме.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что россияне "пытались уничтожить каждый значительный энергетический объект, питающий город Харьков", оставив по меньшей мере 700 000 человек без электричества. Также несколько сот тысяч потребителей остались без света в других регионах.

Энергосистема сейчас работает сбалансированно. Дефицит не прогнозируют.

Что касается ситуации по регионам, то в Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей, продолжаются ремонтные работы.

В Одесской области применены графики почасовых отключений. Все из-за поврежденных подстанций и роста потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, необходимый для покрытия растущих потребностей.

В Днепропетровской области ночью россияне снова прицельно били по объектам энергетической инфраструктуры. Ночью при атаке БпЛА и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии 330 кВ. В результате была выведена с работы резервная схема питания Запорожской атомной станции. В настоящее время ремонтные бригады уже возобновили работу одной линии в 330 кВ. Надежность питания ЗАЭС восстановлена, атомная станция получает электроэнергию по двум линиям электропередачи.

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