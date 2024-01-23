Последствия ракетной атаки РФ: в каких городах разрушения и есть ли погибшие

Как передает портал "Комментарии", сегодня, 23 января, рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22м3. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске противником ракет.

Ракетный удар по Киеву

В результате ударов по Харькову утром 23 января есть пострадавшие, в том числе дети, разрушена санаторная школа, поврежден газопровод. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По данным правоохранителя, было четыре попадания — в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

Враги также ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди. Известно о минимум двух погибших женщинах.

О попадании в многоэтажку написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушенные подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", — написал чиновник.

По меньшей мере 7 человек пострадали в результате ракетного удара россиян по Киеву утром 23 января. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Большинство из пострадавших в Соломенском районе. Шестерых людей госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте. В столице продолжаются пожары в результате атаки.

Как сообщает КГВА, в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома и на территорию детского сада. Однако к пожарам и разрушениям это не привело. Информации о пострадавших не поступало.

В результате удара россиян по Павлограду известно о минимум двоих погибших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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