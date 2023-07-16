Последнее судно в рамках зернового соглашения покинуло Украину

Согласно черноморскому зерновому соглашению 16 июля последний корабль покинул украинский порт в Одессе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Судно в одесском порту. Фото из открытых источников

17 июля завершаются последние согласованные сроки зерновой сделки между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН. Президент России Владимир Путин неоднократно угрожал выйти из соглашения. Российский диктатор утверждает, что Запад не выполняет все условия, ранее озвученные российской стороной.

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15 июля Путин провел телефонный разговор с лидером южной Африки Сирилом Рамафосой, где заявил, что Россия не соглашается продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия в страны Африки, Европы и Азии, ведь еще не устранены препятствия для экспорта российских товаров и удобрений. На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш отправил письмо Путину с предложением продлить зерновое соглашение, однако до сих пор не получил ответа.

Напомним, что российское нападение на Украину заблокировало экспорт зерна и других товаров через Черное море для Украины. Такие действия привели к резкому росту цен в мире, а многие в бедных регионах почувствовали нехватку продуктов.

Ранее соглашение было несколько раз продлено, однако в этот раз Россия выставила условия о возвращении своих банков в международную систему оплаты.

Также "Комментарии" писали об украинском после Министерства иностранных дел, которое отреагировало на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение. По ее словам, "шантажист не остановится", если идти на его условия и будет постоянно придумывать новые.