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После захвата Угледара: военный назвал следующую цель россиян

После оккупации Угледара Россия использует тактику клещей, чтобы захватить следующие населенные пункты.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

2 октября военное руководство Украины официально подтвердило выход украинских сил из Угледара после 2,5 лет обороны города. Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, какова будет следующая цель России в этом направлении.

После захвата Угледара: военный назвал следующую цель россиян

Война в Украине. Фото из открытых источников

Доброволец из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов отреагировал на захват российскими силами города Угледар и рассказал о следующих шагах армии РФ в этом направлении.

"Логическим становится вывод, что после Угледара новая цель для русни, на этом направлении, Богоявленка и село Дальнее под Курахово", — указывает военный.

Бунятов отмечает, что россияне используют тактику клещей, которая предполагает оцепление населенных пунктов и позволяет российским военным получить преимущество на поле боя.

"Создание клещей – не просто красные границы на карте, это расширение зоны работы артиллерии, дронов, ухудшение нашей логистики, ограниченная возможность работы нашей артиллерии и дронов, возможность враждебным ДРГ просачиваться в наши тылы", – заявил Бунятов.

По словам военного, движение российской армии "нереально быстро" на Донбассе по сравнению с 2023 годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию военных на выход украинских сил из Угледара.

Также "Комментарии" писали, что в США оценили последствия захвата Угледара армией РФ. Согласно отчету американского Института изучения войны, оккупация Угледара не станет критической на фронте, ведь город не был "особо важным" логистическим узлом, а также большинство путей уже находились под контролем сил РФ.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7245
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