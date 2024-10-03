После захвата Угледара: военный назвал следующую цель россиян

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Slava Kot
2 октября военное руководство Украины официально подтвердило выход украинских сил из Угледара после 2,5 лет обороны города. Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, какова будет следующая цель России в этом направлении.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Доброволец из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов отреагировал на захват российскими силами города Угледар и рассказал о следующих шагах армии РФ в этом направлении.
Бунятов отмечает, что россияне используют тактику клещей, которая предполагает оцепление населенных пунктов и позволяет российским военным получить преимущество на поле боя.
По словам военного, движение российской армии "нереально быстро" на Донбассе по сравнению с 2023 годом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию военных на выход украинских сил из Угледара.
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