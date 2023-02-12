После войны: Россия потеряет территории

О развале "большой и мощной" России заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Многие колонизированные территории выйдут и развалят РФ

"Это было выступление президента Буша 1 августа 1991 года, и через 18 дней лопнул СССР, как спелый арбуз херсонский. То же будет и с Россией. Это будет непременно. Она станет гораздо меньше, и возможно, тогда у нее появится какой-то разум", – провел параллель высокопоставленный чиновник события 1991 года, когда представители некоторых государств говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.

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Данилов по случаю и напомнил всем, что Россия – колониальная страна, которая не скоро не будет существовать в нынешнем виде. И такие изменения произойдут при любых обстоятельствах. Ускорить же развал РФ может и нынешняя война на территории Украины.

"Будет свободна Ичкерия, Татарстан, Дагестан – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет", – сказал Данилов.

Как писали "Комментарии" ранее, в России начались разрушительные процессы, которые могут привести к военному перевороту и распаду страны на отдельные государства. 27 февраля 2022 года после краха сценария "взять Киев за три дня" стало очевидно, что системный кризис в РФ прошел точку невозвращения. Можно допустить, что в России начались разрушительные процессы, на которые влияют следующие главные причины: мировой кризис, конфигурации технологических укладов, трудности глобальной экономики, отсутствие смыслов и вида грядущего в самой РФ. Частично скорость процесса зависит от интересов мировых геополитических игроков, кто задерживает распад России, кто наоборот ускоряет.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что краткосрочная перспектива РФ прибегнет к наступательным действиям, в которых потеряет много личного состава, усилий и средств. После того как она потерпит ряд существенных поражений на поле боя, начнется разброд и качание внутри страны-агрессора с вероятностью ее распада, прогнозирует советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.