После визита Путина в КНДР для Украины открылось «окно возможностей»: о чем речь

Как считает политолог Юрий Романенко после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин посетил КНДР президенту Владимиру Зеленскому надо оперативно готовить визит Южную Корею и Японию. По его словам, самое время заключать стратегические союзы с врагами КНДР.

Путин в КНДР

"Тем более, что у Южной Кореи мощнейший ВПК. Да и японцы не дети. Кроме того, Россия закупает южнокорейские танкеры для своих нужд. Самое время напомнить, что теперь эти контракты работают против Южной Кореи. В общем, для Украины открылось окно возможностей", — считает политолог.

Также он добавил, что Южной Корее самое время перекрыть и торговлю с Россией, и любое взаимодействие, потому что Москва взяла на себя обязательства, которые ставят под вопрос существование Южной Кореи.

"Это же касается и Японии. Затягивать не нужно. Россияне явно и упрямо лезут на рожон", — добавил политолог.

В этом контексте он навел пятую статью договора между РФ и КНДР, в которой указано, что каждая из Сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой Стороны, а также не принимать участие в таких действиях.

"Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой Стороны Технически, выходит, Россия отказывается от развития политической, социальной, экономической и культурных систем с Южной Кореей. А так же обязуется этими словами выслать со своей территории дипломатов и деятелей с Юга", — отметил Романенко.

К слову, по информации западных СМИ, власти Южной Кореи планируют пересмотреть возможность передачи вооружения Украине. Ранее Сеул предоставлял стране финансовую и гуманитарную помощь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай, РФ и КНДР хотят развязать новую войну.



