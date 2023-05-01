После украинского плена: оккупант «Чмоня» снова вернулся на фронт

Солдат русской армии Андрей Рязанцев сдался в плен украинским войскам 1 марта 2022 года. Военнослужащий сразу стал мемом, за которым закрепилось имя "Чмоня". После украинского плена оккупант снова вернулся на фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследователей открытых источников "OSINT Пчелы".

Андрей "Чмоня" Рязанцев. Фото из открытых источников

Образ "Чмони" олицетворяет "позор" российской армии в Украине. Андрей Рязанцев был одним из первых российских оккупантов, попавших в украинский плен всего через неделю после вторжения. Фотография военного сразу стала трендом соцсетей, где его назвали "Чмоня", ведь российская армия в начале вторжения напала "голой и боссой" на территорию Украины.

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Сообщество "OSINT Пчелы" разыскало сестру Рязанцева и пообщалось с ней через соцсети. Таким образом, выяснилось, что солдат "Чмоня" практически сразу после обмена пленными снова попал на фронт.







Само же сообщество исследователей открытых источников решило объявить вознаграждение за пленника "Чмоня". По их словам, оно такое же, как и сам солдат армии РФ – пачка пельменей.

Напомним, что Андрей Рязанцев родился в городе Горловке, Донецкой области. 1 марта попал в плен в ВСУ вместе с 12 другими военными РФ. Рязанцев находился в плену четыре месяца, пока в конце июня его не обменивали на украинских военных.

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