После удара РФ по Яровой количество жертв возросло, сколько раненых в тяжелом состоянии

После удара российских войск по Яровой Донецкой области количество жертв возросло до 23, часть раненых находится в тяжелом состоянии. Такое заявление в интервью "Суспильне" сделал начальник Лиманской ГВА Александр Журавлев.

Удар по Донецкой области. Фото: из открытых источников

"По состоянию на 13:50 количество погибших из-за российского удара по Яровой в Донецкой области возросло до 23. Также известно о 18 жителях поселка, которые получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", — заявил Журавлев.

По его словам, поселок в Лиманской громаде, предварительно, обстреляли авиабомбой КАБ-250. Большинство погибших – это люди пенсионного возраста. Часть раненых эвакуировали в больницу в Славянске, среди них — люди в тяжелом состоянии.

"В 10:40 был прилет, КАБ-250 ориентировочно. Как раз было место попадания, где "Укрпочта" выдавала населению пенсию. В настоящее время погибли 23 человека и 18 раненых. Разное состояние. Есть трое тяжелых, остальные более-менее, повезли на Славянск стабилизировать", — подчеркнул начальник Лиманской ГВА.

На месте попадания продолжают работать Национальная полиция, ГСЧС, военные, работники военной администрации, чтобы установить точное количество раненых и погибших от обстрела.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский одним из первых опубликовал на своей странице в Телеграмм кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Тогда он сообщил, что в результате удара погибли более 20 гражданских граждан.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал украинский лидер.



