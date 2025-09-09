После удара РФ по Яровой количество жертв возросло, сколько раненых в тяжелом состоянии

Рубрики
После удара российских войск по Яровой Донецкой области количество жертв возросло до 23, часть раненых находится в тяжелом состоянии. Такое заявление в интервью "Суспильне" сделал начальник Лиманской ГВА Александр Журавлев.
Удар по Донецкой области. Фото: из открытых источников
По его словам, поселок в Лиманской громаде, предварительно, обстреляли авиабомбой КАБ-250. Большинство погибших – это люди пенсионного возраста. Часть раненых эвакуировали в больницу в Славянске, среди них — люди в тяжелом состоянии.
На месте попадания продолжают работать Национальная полиция, ГСЧС, военные, работники военной администрации, чтобы установить точное количество раненых и погибших от обстрела.
Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский одним из первых опубликовал на своей странице в Телеграмм кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Тогда он сообщил, что в результате удара погибли более 20 гражданских граждан.