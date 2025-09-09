logo

Зверский российский удар авиабомбой по Донбасу: десятки погибших
НОВОСТИ

Зверский российский удар авиабомбой по Донбасу: десятки погибших

Россияне сбросили авиабомбу на жителей Донбасса в очереди за пенсией

9 сентября 2025, 12:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Телеграмм кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. В результате удара погибли более 20 гражданских граждан.

Зверский российский удар авиабомбой по Донбасу: десятки погибших

Удар по Донецкой области. Фото: из открытых источников

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов.

Президент подчеркнул, что мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Он призвал к реакции Соединенных Штатов, Европы, а также к реакции Большой двадцатки.

"Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", — подчеркнул президент.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15999
