После прорыва границы в Харьковской области началась массовая эвакуация населения

Из-за угрозы жизни и здоровью гражданских в Харьковские области эвакуировали более 4 тыс. жителей после прорыва границы на севере региона. Об этом в социальных сетях сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения. Фото: Харьковская ОВА

За более двух суток украинским местным властям, в частности силам ОВА, местным администрациям, Координационному гуманитарному центру, волонтерам, полиции и ГСЧС, удалось эвакуировать более 4 тыс. жителей, из мест угрозы их жизни из-за российской агрессии после прорыва армии РФ на севере Харьковщины.

Эвакуированные получают помощь согласно разработанному в 2022 году плану. Эвакуированным предоставляется жилье, однако 70% из них имеют место для проживания среди родственников и близких, в которых они поселились. В настоящее время обустроено 900 мест для эвакуированных, однако при необходимости их количество может быть увеличено.

Эвакуированные украинцы также могут рассчитывать на медицинскую, психологическую, гуманитарную и юридическую помощь.

Кроме того, по словам Олега Синегубова, в случае более масштабной эвакуации из регионов Харьковской области существуют договоренности с "Укрзализныцей" о применении дополнительных поездов по определенным направлениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный назвал главную причину, почему россияне смогли совершить прорыв в Волчанске Харьковской области. По его словам, это произошло из-за недостроенных фортификационных сооружений.

Также "Комментарии" писали о бывшем военном из "Айдара", который указал на важный стратегический город в Донецкой области. По словам ветерана АТО, если Украина потеряет этот город, может потерять и всю Донецкую область.