После продвижения сразу возводят фортификации: что известно о тактике РФ на фронте

Российские оккупационные войска сразу после продвижения на любом участке фронта начинают строить фортификационные сооружения, чтобы обеспечить себе оборону на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Это происходит на Запорожье, Донбассе и Харьковщине. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал Станислав Соколовский, заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" из Харьковского направления.

Тактика русских на фронте (фото из открытых источников)

По его словам, такие действия являются привычной тактикой окупантов, и украинские военные постоянно наблюдают, разведывают и фиксируют места их укреплений и огневых позиций. Соколовский отметил, что у российской армии есть определенное преимущество в боеприпасах, поскольку их заводы продолжают производить достаточное количество снарядов, что создает стабильные поставки для российских подразделений. Это, по мнению Соколовского, остается проблемой для украинских сил, пока не будет налажено собственное производство и обеспечение всех подразделений достаточным количеством боеприпасов.

"Поэтому это не новость, они всегда такое проводят, и мы за этим наблюдаем, следим, разведываем и обнаруживаем их укрепрайоны, огневые точки, средства ВВТ и т.д.", — добавил военный.



В то же время он подчеркнул, что украинские военные действуют значительно эффективнее благодаря тщательной разведке с использованием беспилотников. После обнаружения вражеских укреплений или огневых точек, украинские силы наносят точные удары, что приводит к уничтожению или повреждению вражеской техники. Даже частичное выведение из строя артиллерии противника является важным достижением, ведь на ремонт такого оружия требуется время и ресурсы, а ремонтных заводов у врага меньше, чем заводов по изготовлению боеприпасов.

Соколовский также отметил важность контрбатарейной борьбы. Вооруженные силы Украины используют 152-мм и 155-мм артиллерию для оперативного реагирования на действия врага. Такие действия делают невозможным эффективное использование враждебных позиций и поддерживают украинские силы на поле боя.

Если это поврежденная гаубица или миномет, это уже хорошо, потому что чтобы починить определенное оружие, ствол, нужно время и материалы. Ремонтных заводов у врага меньше, чем для изготовления боеприпасов, поэтому выведение из строя определенных видов вооружения очень нам на пользу. контрбатарейные действия работают всегда, 152 калибр или 155, мы очень вовремя реагируем на действия врага и проводим контрбатарейные действия", – констатировал Станислав Соколовский.

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