Война с Россией После потери Северска снимают комбригов 54-й и 10-й бригад – появились детали скандала
После потери Северска снимают комбригов 54-й и 10-й бригад – появились детали скандала

Командиров 54-й и 10-й бригад устранили после разоблачения фальшивых отчетов о контроле позиций, которых уже не существовало.

27 декабря 2025, 15:06
Автор:
Проніна Анна

После потери Северска в Вооруженных силах Украины были приняты жесткие кадровые решения. По информации Оперативного ВСУ, с должностей отстранили командиров 54-й и 10-й бригад, действовавших на этом направлении.

После потери Северска снимают комбригов 54-й и 10-й бригад – появились детали скандала

Неправдивые доклады, «пустые позиции» и флаг для отчета – что произошло после потери Северска

Причиной послужили ложные доклады командования обоих подразделений. В отчетах отмечалось, что ряд позиций в полосах ответственности бригад находится под контролем украинских военных, однако фактически на этих участках уже длительное время не было личного состава. Это создало искаженную картину реальной ситуации на фронте и привело к серьезным управленческим ошибкам.

11-й армейский корпус, в ведении которого находились обе бригады, возлагался на полученные доклады и был убежден, что информация соответствует действительности. Именно это доверие стало одной из ключевых причин того, что реальные масштабы проблемы были обнаружены с опозданием.

После потери Северской группировки войск "Восток" отстранило 11-й армейский корпус вместе с его командиром, бригадным генералом Сергеем Сирченко, от управления ситуацией на этом направлении. В дальнейшем контроль над тактической группой "Соледар" взял командующий группировкой войск "Восток" бригадный генерал Дмитрий Братишко.

По имеющейся информации, реакция командующего была крайне жесткой. После получения данных о потере города, он требовал любым способом продемонстрировать украинское присутствие в Северске. В результате украинский флаг был передан операторам беспилотников 54-й бригады, которые с помощью дронов доставили его на здание железнодорожного вокзала.

Этот эпизод носил скорее символический и отчетный характер, чем практическое военное значение, и стал показательным примером попыток компенсировать реальные потери демонстративными жестами.

Ситуация вокруг Северска вновь подняла больной вопрос достоверности докладов по передовой и ответственности командиров за реальное положение дел. Условия войны не оставляют пространства для украшения отчетов, ведь каждая неправда в документах может стоить контроля над территорией и человеческими жизнями.

Читайте также в "Комментариях", что в ВСУ назвали наиболее критическое направление фронта.



