После подрыва ГЭС десятки людей считаются пропавшими без вести

В результате затопления, вызванного подрывом РФ плотины Каховской гидроэлектростанции, погибли по меньшей мере пять человек, еще 27 числятся пропавшими без вести. Такие данные по состоянию на 12.55 субботы, 10 июня, обнародовало министерство внутренних дел Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Спасательная операция в Херсоне

"По состоянию на 12:55 без вести пропавшими числятся 27 человек", — говорится в сообщении, передает DW. Ранее МВД сообщало о 13 пропавших без вести.

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Также МВД подтвердило гибель четырех человек в Херсонской области, еще 11 — получили ранения в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий. Еще один человек погиб в Николаевской области. Фактически, в Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной.

Из подконтрольной Украине территории области удалось эвакуировать 2620 человек, из них – 160 детей, сообщили в ведомстве.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Из этого региона эвакуировали 936 человек, из них – 167 детей.

"Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей", — отметили правоохранители.

Кроме того, на Днепропетровщине, по данным МВД, отсутствует водоснабжение более 89 тысяч потребителей в 26 населенных пунктах.

Достоверных данных о количестве жертв затопления на оккупированной войсками РФ части Херсонской области пока нет. 8 июня городской голова оккупированного города Олешки на Херсонщине Евгений Рыщук сообщал, что предварительно девять человек погибли в результате подтопления. Однако, по его словам, эти цифры не окончательны. Оккупационные власти, контролирующие эту часть Херсонщины, заявляли о пяти погибших и более 40 пострадавших.

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