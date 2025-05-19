logo

BTC/USD

103776.46

ETH/USD

2444.25

LTC/USD

96.43

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После переговоров в Турции в Украину не вернулись два члена делегации
commentss НОВОСТИ Все новости

После переговоров в Турции в Украину не вернулись два члена делегации

В России распространяют информацию о том, что якобы Стамбула сбежали два представителя украинской делегации на переговорах

сегодня, 16:07 comments1508
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Впрочем, в РФ распространяют информацию о том, что якобы из Турции сбежали два представителя украинской делегации.

После переговоров в Турции в Украину не вернулись два члена делегации

Переговоры Украины и РФ

В частности, такую информацию распространяет военный корреспондент страны-агрессора Юрий Котенок.

По его информации, во время переговоров в Стамбуле якобы сбежал украинский переводчик Олег Головко. Аналогичным образом якобы поступил помощник-секретарь украинской делегации.

"Взвесив все "за" и "против", в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию. Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо", — заявил россиянин.

Впрочем, общеизвестно, что в России регулярно распространяют фейки об Украине, чтобы ее дискредитировать и поднять боевой дух своему населению. В частности, на прошлой неделе в РФ утверждали, что на фронте была убита бывший нардеп Надежда Савченко. Впрочем, ее сестра Вера опровергла эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недавних переговоров с Россией по поводу попыток установления реального и надежного мира. По его словам, главным достижением переговоров в Турции стали договоренности об обмене пленными.

Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны, где заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/19/stalo-izvestno-o-begstve-dvuh-ukrainskih-uchastnikov-peregovorov-v-stambule/
Теги:

Новости

Все новости