После переговоров в Турции в Украину не вернулись два члена делегации

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Впрочем, в РФ распространяют информацию о том, что якобы из Турции сбежали два представителя украинской делегации.

Переговоры Украины и РФ

В частности, такую информацию распространяет военный корреспондент страны-агрессора Юрий Котенок.

По его информации, во время переговоров в Стамбуле якобы сбежал украинский переводчик Олег Головко. Аналогичным образом якобы поступил помощник-секретарь украинской делегации.

"Взвесив все "за" и "против", в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию. Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо", — заявил россиянин.

Впрочем, общеизвестно, что в России регулярно распространяют фейки об Украине, чтобы ее дискредитировать и поднять боевой дух своему населению. В частности, на прошлой неделе в РФ утверждали, что на фронте была убита бывший нардеп Надежда Савченко. Впрочем, ее сестра Вера опровергла эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недавних переговоров с Россией по поводу попыток установления реального и надежного мира. По его словам, главным достижением переговоров в Турции стали договоренности об обмене пленными.

Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны, где заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.



