Зеленский провел совещание относительно завершения войны: Украина готова к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недавних переговоров с Россией по поводу попыток установления реального и надежного мира. По его словам, главным достижением переговоров в Турции стали договоренности об обмене пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны, где заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.

"Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны. Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена", — заявил президент.

По словам Зеленского, угрозы и ультиматумы от россиян Украина отвергла, а настаивает на полном и безусловном прекращении огня с возможностью переговоров с Путиным.

"Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало", — сказал он.

Президент добавил, что Украина готовит расширенную группу для переговоров с Россией и международными партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении МИД Украины об итогах переговоров в Стамбуле.

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