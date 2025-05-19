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Зеленский провел совещание относительно завершения войны: Украина готова к прямым переговорам с Путиным

Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня и готова к прямым переговорам с Россией.

сегодня, 15:10
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недавних переговоров с Россией по поводу попыток установления реального и надежного мира. По его словам, главным достижением переговоров в Турции стали договоренности об обмене пленными.

Зеленский провел совещание относительно завершения войны: Украина готова к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны, где заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.

"Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны. Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена", — заявил президент.

По словам Зеленского, угрозы и ультиматумы от россиян Украина отвергла, а настаивает на полном и безусловном прекращении огня с возможностью переговоров с Путиным.

"Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало", — сказал он.

Президент добавил, что Украина готовит расширенную группу для переговоров с Россией и международными партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении МИД Украины об итогах переговоров в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали о том, в чем проблема переговоров Трампа и Путина. Какая опасность уступок Украине.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14256
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