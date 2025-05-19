Зеленский провел совещание относительно завершения войны: Украина готова к прямым переговорам с Путиным

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недавних переговоров с Россией по поводу попыток установления реального и надежного мира. По его словам, главным достижением переговоров в Турции стали договоренности об обмене пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны, где заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.
По словам Зеленского, угрозы и ультиматумы от россиян Украина отвергла, а настаивает на полном и безусловном прекращении огня с возможностью переговоров с Путиным.
Президент добавил, что Украина готовит расширенную группу для переговоров с Россией и международными партнерами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении МИД Украины об итогах переговоров в Стамбуле.
Также "Комментарии" писали о том, в чем проблема переговоров Трампа и Путина. Какая опасность уступок Украине.
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