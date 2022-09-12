После очередного призыва о капитуляции Данилов дерзко ответил Медведеву в его же манере

Как сообщает портал "Комментарии", секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Twitter назвал одиозного бывшего президента России Дмитрия Медведева "начинающим блогером" и посоветовал тому искать убежище в Северной Корее. Так Данилов отреагировал на заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который разозлился из-за того, что президент Украины отбросил возможность переговоров с Россией, пока Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов отметил, что Медведеву, который серьезно решил заняться блогерством, нужно думать не об Украине, а о Северной Корее или же поразмышлять о саддамовском бункере, где возможно повезет спрятаться.

Также Данилов посоветовал Дмитрию Медведеву перестать писать название своей страны с большой буквы и начинать потихоньку привыкать к тому, что "и это они еще не отступали".

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали", — написал секретарь СНБО Данилов.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев систематически выдает порцию резких заявлений, которые довольно часто совсем далеки от реальности. Зампредседателя Совбеза РФ то и дело угрожает Западу, Украине, адресует украинцам и гражданам цивилизованных стран угрозы и оскорбления, пишет бредовые фантазии. На фоне его истерических и скандальных заявлений появились слухи, что Медведев злоупотребляет алкоголем и потому выдает такие не здравые заявления.

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