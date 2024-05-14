После массовой эвакуации из Харьковщины еще одна область приняла решение об эвакуации

Российские военные усилили активность обстрелов украинских пограничных поселений, чем создали опасные условия жизни для гражданских. В результате Сумская областная военная администрация приняла решение об эвакуации населения из двух украинских городов.



Эвакуация населения. Фото из открытых источников

Сумская ОВА сообщила, что начала добровольную эвакуацию из городов Белополья и Ворожбы, которые находятся в 10-15 км от российской границы.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", – сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

В настоящее время в этих населенных пунктах идет оповещение об эвакуации. Жители обоих городов, желающих эвакуироваться, должны обратиться к председателям общин. Они будут размещены в специально созданных местах для проживания эвакуированных на территории Сумской области. Кроме того, в Сумской области с июля 2023 года продолжается эвакуация населения из приграничных населенных пунктов в пределах 5-километровой зоны от российской границы.

Как указывает Сумская ОВА с начала года в области погибли 40 человек и 110 получили ранения из-за российских обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после активных действий россиян и частичного прорыва в Харьковской области была объявлена эвакуация населения из опасных регионов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 4 тыс. эвакуированных украинцев.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал главную причину, почему россиянам удалось совершить прорыв близ Волчанска.