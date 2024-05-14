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После массовой эвакуации из Харьковщины еще одна область приняла решение об эвакуации

В Сумской области объявили эвакуацию населения из городов Белополья и Ворожбы, близ границы с Россией.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Российские военные усилили активность обстрелов украинских пограничных поселений, чем создали опасные условия жизни для гражданских. В результате Сумская областная военная администрация приняла решение об эвакуации населения из двух украинских городов.

После массовой эвакуации из Харьковщины еще одна область приняла решение об эвакуации

Эвакуация населения. Фото из открытых источников

Сумская ОВА сообщила, что начала добровольную эвакуацию из городов Белополья и Ворожбы, которые находятся в 10-15 км от российской границы.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", – сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

В настоящее время в этих населенных пунктах идет оповещение об эвакуации. Жители обоих городов, желающих эвакуироваться, должны обратиться к председателям общин. Они будут размещены в специально созданных местах для проживания эвакуированных на территории Сумской области. Кроме того, в Сумской области с июля 2023 года продолжается эвакуация населения из приграничных населенных пунктов в пределах 5-километровой зоны от российской границы.

Как указывает Сумская ОВА с начала года в области погибли 40 человек и 110 получили ранения из-за российских обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после активных действий россиян и частичного прорыва в Харьковской области была объявлена эвакуация населения из опасных регионов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 4 тыс. эвакуированных украинцев.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал главную причину, почему россиянам удалось совершить прорыв близ Волчанска.



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