После этого Путина будет ждать полный крах: появился неожиданный прогноз завершения войны

Россия как страна-агрессор значительно нарастила производство военной техники и вооружения — как для авиаударов по Украине, так и для штурмовых операций на фронте. Однако, по мнению российского экономиста, доктора экономических наук Игоря Липсица, это не признак силы, а скорее проявление отчаяния и финансовой нестабильности.

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Липсиц заявил, что экономика РФ приближается к критическому положению, поэтому Путин, вероятно, поставил себе задачу завершить войну уже в 2025 году — желательно победой. Причина – ресурсы страны стремительно истощаются.

"Сейчас они бросят все, что имеют, и даже больше, чтобы сломить сопротивление Украины и создать выгодную позицию для переговоров. Однако ситуация критическая. Если Путин уже говорит о сокращении военных расходов, значит, даже его ближайшее окружение начинает бить тревогу", — пояснил экономист.

Он также отметил, что в элитах РФ начинает появляться молчаливое недовольство — скрытое, но реальное внутреннее сопротивление политике Кремля. На фоне усугубления экономического кризиса у Кремля остается лишь одна стратегия: как можно быстрее усилить давление на Украину, попытаться захватить больше территорий и использовать их в качестве аргумента на переговорах.

Продолжение войны на нынешнем уровне расходов и милитаризации российской экономики, по словам Липсица, станет невозможным. В таком случае России придется идти по пути максимального подавления свобод, тотальной мобилизации ресурсов и ограничения потребления — фактически превращения в новую Северную Корею. Такой сценарий для Путина нежелателен, но все больше выглядит реальным.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Европейский Союз не может полагаться на других в вопросах защиты континента. Она подчеркнула, что угроза России остается высокой, а война в Украине продолжается, сообщает The Guardian.