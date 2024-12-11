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После доклада Сырского Зеленский назвал новый приоритет Сил обороны

Президент заявил, что в ноябре и декабре Россия имеет рекордные потери на фронте

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что главной целью Сил обороны сейчас является максимальное уменьшение российского военного потенциала. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сообщил у себя в Telegram.

После доклада Сырского Зеленский назвал новый приоритет Сил обороны

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Президент сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главком доложил по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие, как известно, — в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления, где продолжаются жестокие бои.

"Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы — ноябрь и декабрь — рекордные российские потери", — добавил президент.

В частности, главнокомандующий ВСУ доложил и о проведении Курской операции.

Президент поблагодарил всех украинских воинов за стойкость. Отдельно украинский лидер поблагодарил воинов Вооруженных сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям.

Были поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей.

По словам главы государства, такие дальнобойность и меткость шаг за шагом возвращают Россию к реальности того, что войну нужно завершать.

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