После атаки: по Москве расклеили листовки з призывом отслеживать беспилотники

После ночной атаки дронов на Кремль по столице России дворники расклеили листовки, в которых москвичей призывают сообщать о появлении беспилотников или запуске БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Листовки по Москве расклеили дворники

В частности, в листовках сказано: "Необходимо обращать внимание на небольшие объекты в небе: они могут быть похожи на вертолеты (с 4 пропеллерами) или самолеты (размеры от 20 см до 3 м). Необходимо обращать внимание на людей, которые запускают дроны или самолеты во дворе, на улице, в парках, на балконах или крышах. Дрон может находится на земле, в руках или на треноге. Запуск дрона может производиться группой лиц или одним человеком. В руках у человека пульт (черная коробка с антеннами)".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В случае, обнаружения дрона или человека, запускающего беспилотник, москвичам рекомендуют звонить в полицию, сообщить место и время запуска дрона, а также заснять на фото и видео дрон или человека его запускающего.

Напомним, что в ночь на 3 мая Кремль подвергся атаке двух беспилотников. Украина официально не подтвердила свою причастность к атаке. Тем не менее, российские депутаты стали сыпать угрозами, а ООН призвала обе стороны конфликта избегать эскалации насилия.

Но заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев остался верен себе и сделал сумасшедшее заявление.

Тем временем, эксперты пояснили, что могло стоять за это атакой.

"Поскольку беспилотники несли небольшой боезапас, – объясняет Александр Кочетков. – Очевидно, что последующие атаки могут оказаться значительно разрушительнее. Во всяком случае, их смысл в том, чтобы все в недоимперии и именно в Кремле осознали: война – это не сольный танец "Яблочко". А танго, которое танцуют исключительно вдвоем, как сформулировал писатель Ян Валетов. И до тех пор, пока продолжается неспровоцированная агрессия России, никто там – и самые непричастные, и самые причастные-высокопоставленные – не могут чувствовать себя в безопасности".

