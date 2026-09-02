После 20 сентября Путин пойдет ва-банк: какой самый опасный сценарий Украина может не пережить

После 20 сентября война может войти в один из самых опасных периодов за последнее время. В это время завершатся выборы в Госдуму РФ, после которых Кремлю будет политически проще принимать непопулярные решения и требовать от российского общества новых жертв ради продолжения войны. Одним из таких шагов может стать новая волна мобилизации или резкое увеличение набора людей в армию. Однако вопрос гораздо шире, чем просто пополнение российских подразделений. Если российский диктатор Владимир Путин решит привлечь сотни тысяч дополнительных военных, Кремлю необходимо будет определить, где использовать этот ресурс. Что действительно готовит Москва для Украины осенью? Издание "Комментарии" обратилось с этим вопросом к трем моделям искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что после выборов Кремль может сделать ставку не на одно масштабное наступление, а на одновременное усиление давления на нескольких направлениях. Одним из ключевых сценариев остается новая мобилизация. По данным ГУР и СВР, российский Генштаб рассматривал возможность дополнительно привлечь до 600 тысяч человек в течение 2026-2027 годов — примерно по 300 тысяч ежегодно. В то же время, этот ресурс нельзя будет использовать мгновенно, поэтому реальный эффект такого решения может стать заметным лишь через несколько недель или месяцев.

Параллельно Россия может попытаться расширить географию боевых действий, сохраняя Донбасс главным направлением и одновременно создавая дополнительную угрозу на севере Украины. Активизация на территории Сумской или Черниговской областей могла бы заставить ВСУ содержать там значительные резервы и усложнить их опрокидывание на восток. Еще одним элементом эскалации может стать усиление воздушного террора: Кремль способен соединить наземное давление с массированными ракетно-дроновыми атаками на энергетику и критическую инфраструктуру.

Чат-бот Gemini предположил, что первым и наиболее вероятным вариантом эскалации может стать резкое усиление ударов по украинскому тылу и критической инфраструктуре. Россия способна комбинировать баллистические и крылатые ракеты с большим количеством ударных дронов, пытаясь одновременно перегружать систему ПВО и атаковать энергетические, транспортные и логистические объекты.

Другой опасный сценарий – расширение противостояния за пределы непосредственного фронта в Украине. Если Россия не сможет добиться желаемых результатов на востоке, Кремль может более активно использовать гибридные методы: диверсии, кибератаки, провокации и другие операции влияния против европейских государств. К этому может прилагаться ядерный шантаж и угрозы прямой конфронтации с Западом. Цель такого давления – не обязательно реальное расширение войны, а повышение страха перед эскалацией и попытка убедить партнеров Украины сократить поддержку Киева или согласиться на переговоры на более выгодных для Москвы условиях.

Чат-бот Copilot утверждает, что первым тревожным сигналом может оказаться массированный удар по энергетике. Кремль способен сделать ставку на системное уничтожение электростанций и тепловых узлов, чтобы оставить миллионы украинцев без света и тепла. Это создаст гуманитарный кризис и серьезное давление на власть со стороны общества, которое потребует быстрых решений.

Вторым сценарием может быть локальное наступление на востоке или юге. Даже без масштабного прорыва Москва может попытаться захватить несколько городов или стратегических позиций, чтобы продемонстрировать "успехи" собственному обществу и оправдать продолжение войны. Параллельно Кремль может прибегнуть к дипломатическому шантажу, активизируя пропаганду на Западе и убеждая союзников Украины в необходимости "остановить войну". Если часть европейских стран поддержит такую позицию, то Киев окажется под двойным давлением — внутренним и внешним.

В общем, все три модели ИИ пришли к выводу, что "последнюю большую ставку" Кремль может сделать из-за массированных ударов по энергетике, локальных наступлений и дипломатического шантажа. Все эти сценарии направлены на истощение Украины и ее союзников. Для Киева главной задачей является сохранить устойчивость, усилить ПВО и дипломатическую поддержку, ведь именно это может сломать любые планы Москвы и превратить последнюю ставку в очередной провал.

Портал "Комментарии" уже писал , что некоторые страны Европейского Союза все еще имеют резервы средств противовоздушной обороны, которые потенциально могут быть переданы Украине. Об этом во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.