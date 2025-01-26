После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину новый "погодный апокалипсис"



С 27 января по 2 февраля в Украине ожидается аномально теплая погода. Воздух, который будет поступать с Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря, повысит температуру на 7–12 градусов выше нормы. апреля.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Игорь Кибальчич, кандидат географических наук и метеоролог, заявил, что такая погода будет продолжаться в течение недели.

Прогноз на неделю выглядит следующим образом:

27 января, понедельник , будет аномально тепло и сухо на всей территории Украины, осадков не ожидается. °C, днем 5… 10°C, а в южных, западных и местами центральных областях температура поднимется до 10… 14°C.

28 января, вторник, погода будет теплой, без осадков. Ветер будет южный, 5-10 м/с. °C, а в Прикарпатье и южных областях будет достигать 13… 16°C.

29 января, среда , в западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков. , днем она достигнет 7...13°C, а в Крыму температура поднимется до 14...19°C.

30 января, четверг , в западных регионах будут умеренные дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. с. Ночью температура составит от 1 до 7°C, днем она будет в пределах 6…11°C, а в южной части и Крыма температура достигнет 12...15°C, в западных областях 2...7°C.

31 января, пятница , в западных и северных областях возможны дожди разной интенсивности, в остальных регионах осадков не будет. 7-12°C, а в западных и северных регионах она составит 2-7°C.

1 февраля, суббота, на севере и в центре Украины возможны небольшие дожди, в остальных регионах осадков не будет. °C, а на юге достигнет 6…11°C.

2 февраля, воскресенье , в северных, центральных и восточных областях ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, на остальной территории будет преимущественно без осадков, 3-8 м/с. ожидается температура в пределах 2…7°C, а на юге Одесской области до 10°C.

Этот температурный режим может стать причиной определенных изменений погодных условий, поэтому жителям рекомендуется быть готовыми к возможным погодным колебаниям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.