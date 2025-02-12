logo

BTC/USD

96886.76

ETH/USD

2659.25

LTC/USD

119.99

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Посланник Трампа провел разговор не только с Путиным: какие еще две страны включились в переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Посланник Трампа провел разговор не только с Путиным: какие еще две страны включились в переговоры

Fox News сообщает, посланник Трампа, вероятно, три часа разговаривал с Путиным в Москве

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву. Также Стив Уиткофф вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Fox News.

Посланник Трампа провел разговор не только с Путиным: какие еще две страны включились в переговоры

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Так, ведущий телеканала Fox News Шон Хеннити заявил о том, что специальный посланник американского президента пообщался с Путиным в Москве. По сообщению, Стив Уиткофф говорил с российским диктатором почти 3,5 часа.

О чем шла речь во время этой встречи, ведущий американского канала не уточнил. В Белом доме информацию о вероятных переговорах не комментируют.

Издание The New York Times сообщило, что Уиткофф перед поездкой в Москву пообщался с ближайшими соратниками Путина. Также у посланника было несколько встреч с представителями Катара и Саудовской Аравии. На них обсудили войну в Украине.

Во вторник, 11 февраля, Стив Уиткофф посетил Москву со специальным визитом. Посланник Дональда Трампа забрал на своем самолете американского учителя Марка Фогеля.

Американец был заключен в России по обвинению в хранении наркотиков. За решеткой мужчина провел 3 года. Все это время он утверждал, что найденные у него вещества были медицинской марихуаной.

В конце концов США и РФ удалось договориться о возвращении американца домой. Подробности обмена Белый дом не раскрывает. Однако Трамп назвал сделку "очень честной, очень умной". Президент также заявил, что освобождение Фогеля может стать важным шагом на пути к завершению войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — хотят ли россияне мирных переговоров: социологи показали, как изменились настроения в РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/world/american-marc-fogel-released-from-russian-custody
Теги:

Новости

Все новости